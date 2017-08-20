Александр Ташаев: «Динамо» потеряло два очка в матче с «Уфой»
Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (1:1).
– Думаю, что мы потеряли два очка. У нас была возможность выиграть, но пропустили необязательный гол в конце первого тайма.
– «Динамо» создало несколько опасных моментов в первом тайме , почему не удалось забить?
– Скорее всего, подвела реализация в первой половине встречи. У нашей команды был как минимум один стопроцентный момент, и если бы отличились, то игра сложилась бы для нас по-другому.
– Подводя итого стартового отрезка чемпионата, как оцениваете результаты «Динамо», что нужно изменить, чтобы команда показывала лучший результат?
– Что надо поменять, нам скажет главный тренер. Но мое личное мнение, что мы недосчитались очков в первых турах.
Матч
Голы
Ванек 45 (0:1). Зотов 87 (1:1).
Состав
Динамо: Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов С., Ионов (Луценко, 73), Ташаев, Соу, Зотов, Бечирай (Вандерсон, 57), Панченко
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, Стоцкий, Ванек (Обляков, 46), Игбун, Пауревич (Сысуев, 90), Фатай (Абдулавов, 90)
Предупреждения:
нет - Обляков, 71; Пауревич, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
20 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция