Александр Ташаев: «Динамо» потеряло два очка в матче с «Уфой»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (1:1).

– Думаю, что мы потеряли два очка. У нас была возможность выиграть, но пропустили необязательный гол в конце первого тайма.

– «Динамо» создало несколько опасных моментов в первом тайме , почему не удалось забить?

– Скорее всего, подвела реализация в первой половине встречи. У нашей команды был как минимум один стопроцентный момент, и если бы отличились, то игра сложилась бы для нас по-другому.

– Подводя итого стартового отрезка чемпионата, как оцениваете результаты «Динамо», что нужно изменить, чтобы команда показывала лучший результат?

– Что надо поменять, нам скажет главный тренер. Но мое личное мнение, что мы недосчитались очков в первых турах.