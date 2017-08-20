Веллитон близок к переходу в «Бурсаспор»

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон заключил предварительное соглашение с «Бурсаспором».

Как сообщает fanatic.com.tr, контракт Веллитона с новым клубом будет рассчитан на 3 года. И подписан будет в течение следующей недели.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны московского «Локомотива».

Последним клубом экс-спартаковца был «Кайсериспор», с которым бразилец расторг контракт в одностороннем порядке этим летом. Причиной расторжения договора были регулярные задержки в выплате зарплаты. В составе «Кайсериспора» в прошлом сезоне 30-летний нападающий провел 28 матчей и забил 12 голов.

За «Спартак» Веллитон выступал с 2007 по 2013 годы и забил 57 мячей 104 матчах.

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