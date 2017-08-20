Игорь Никитин: Атакующий стиль ЦСКА? Наличие исполнителей влияет на игровой почерк
Главный тренер ЦСКА
Игорь Никитин рассказал о том, в каком состоянии команда подходит к старту
сезона.
– Костяк команды уже
сформировался?
– Есть связки и тройки, – сказал Никитин в интервью официальному сайту КХЛ. – Химия заметна. Но поиск не прекращается. Пока в силу физиологии не все вышли на должный уровень. Те, кто играл на чемпионате мира, начали подготовку позже. А тот же Алексей Марченко провел первую тренировку только утром в день матча с «Динамо» на Кубке мэра.
– В контрольных
матчах «зажигали» Сергей Шумаков, Максим Шалунов и особенно Константин Окулов…
– Они пришли в команду другого уровня, решающую совсем другие задачи. Мне понравились слова Кости Окулова о его голах и передачах на предсезонке: «Пока эти очки мало что значат». Посмотрим, что будет, когда начнется чемпионат.
– Вас называют
приверженцем оборонительного стиля. Но ЦСКА играет в атакующем ключе.
– Эта информация основывалась на том, что я был защитником. Но современный хоккей развивается. И я развиваюсь. Опять-таки наличие ребят-исполнителей в команде влияет на игровой почерк.
Напомним, сезон КХЛ стартует в воскресенье матчем СКА – ЦСКА.
Матч
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция