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Игорь Никитин: Атакующий стиль ЦСКА? Наличие исполнителей влияет на игровой почерк

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о том, в каком состоянии команда подходит к старту сезона.

– Костяк команды уже сформировался?
– Есть связки и тройки, – сказал Никитин в интервью официальному сайту КХЛ. – Химия заметна. Но поиск не прекращается. Пока в силу физиологии не все вышли на должный уровень. Те, кто играл на чемпионате мира, начали подготовку позже. А тот же Алексей Марченко провел первую тренировку только утром в день матча с «Динамо» на Кубке мэра.

– В контрольных матчах «зажигали» Сергей Шумаков, Максим Шалунов и особенно Константин Окулов…
– Они пришли в команду другого уровня, решающую совсем другие задачи. Мне понравились слова Кости Окулова о его голах и передачах на предсезонке: «Пока эти очки мало что значат». Посмотрим, что будет, когда начнется чемпионат.

– Вас называют приверженцем оборонительного стиля. Но ЦСКА играет в атакующем ключе.
– Эта информация основывалась на том, что я был защитником. Но современный хоккей развивается. И я развиваюсь. Опять-таки наличие ребят-исполнителей в команде влияет на игровой почерк.

Напомним, сезон КХЛ стартует в воскресенье матчем СКА – ЦСКА.

Матч

СКА - ЦСКА

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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