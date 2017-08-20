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«Рома» в первом туре чемпионата Италии одолела «Аталанту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ромы» в гостях переиграли «Аталанту» в матче первого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 31-й минуте встречи забил сербский защитник римлян Александар Коларов.

В следующем туре 26 августа «Рома» на своем поле примет «Интер». Днем позже «Аталанта» в гостях встретится с «Наполи».

Матч

Аталанта - Рома - 0:1 (0:1)

Голы

Коларов 31 (0:1).

Состав

Аталанта: Бериша, Толой, Паломино, Масьелло, Хатебур, Госенс, Куртич (Иличич, 70), Петанья (Корнелиус, 58), Кристанте (де Рон, 75), Фройлер, Гомес

Рома: Алисон, Бруно Перес (Фасио, 81), Коларов, Жуан, Манолас, Наингголан, Де Росси, Стротман, Дефрель (Эль-Шаарави, 74), Перотти (Пеллегрини, 84), Джеко

Предупреждения:

Толой, 69 - Дефрель, 55; Наингголан, 90

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

20 августа 19:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

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