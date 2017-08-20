«Рома» в первом туре чемпионата Италии одолела «Аталанту»

Футболисты «Ромы» в гостях переиграли «Аталанту» в матче первого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 31-й минуте встречи забил сербский защитник римлян Александар Коларов.

В следующем туре 26 августа «Рома» на своем поле примет «Интер». Днем позже «Аталанта» в гостях встретится с «Наполи».