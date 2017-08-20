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Ибрагимович показал удары травмированной ногой по боксерской груше (видео)

Источник:  InstagramКомментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжает восстановление после травмы связок колена, которую получил в апреле в матче Лиги Европы с «Андерлехтом».

В своем Инстаграме 35-летний шведский форвард выложил видео, на котором он наносит несколько мощных ударов по боксерской груше.

«Какое колено?» - подписал видео Ибрагимович.

Which knee? @azsportswear #azbyzlatan

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

Ранее The Independent сообщила, что Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед». В клубе рассматривают вариант, при котором швед войдет в тренерский штаб команды после завершения карьеры.

Напомним, контракт Ибрагимовича с «МЮ» истек этим летом и стороны решили не продлевать соглашение. В данный момент нападающий является свободным агентом.

В прошлом сезоне Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы.

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