Ибрагимович показал удары травмированной ногой по боксерской груше (видео)

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжает восстановление после травмы связок колена, которую получил в апреле в матче Лиги Европы с «Андерлехтом».

В своем Инстаграме 35-летний шведский форвард выложил видео, на котором он наносит несколько мощных ударов по боксерской груше.

«Какое колено?» - подписал видео Ибрагимович.

Which knee? @azsportswear #azbyzlatan Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Авг 20 2017 в 9:15 PDT

Ранее The Independent сообщила, что Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед». В клубе рассматривают вариант, при котором швед войдет в тренерский штаб команды после завершения карьеры.

Напомним, контракт Ибрагимовича с «МЮ» истек этим летом и стороны решили не продлевать соглашение. В данный момент нападающий является свободным агентом.

В прошлом сезоне Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы.