Екатерина Гамова: Хотим занять первое место в группе

Двукратная чемпионка мира, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова рассказала «Советскому спорту» о том, как сборная России U-18 стартовала на чемпионате мира в Аргентине.

– Наша команда хорошо стартовала на чемпионате мира U-18 – мы уверенно обыграли сборные Мексики и США со счетом 3:0. Завтра нам предстоит встреча с командой Белоруссии, а следом мы встретимся со сборной Бразилии, и на этом групповой этап закончится. Впереди у нас два самых сложных и ответственных матча. Перед нами стоит задача занять первое место в группе, чтобы в дальнейшем было проще проходить турнирную сетку в плей-офф, – сказала Гамова.