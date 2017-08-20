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Калинич станет игроком «Милана» в понедельник

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Фиорентины» Никола Калинич пройдет в понедельник медосмотр перед переходом в «Милан», сообщает Football Italia.

29-летний хорват не попал в заявку «фиалок» на матч первого тура серии A с «Интером» на «Сан-Сиро».

Ожидается, что в понедельник днем может состояться подписание контракта с игроком.

Напомним, клубы договорились о том, что первый год Калинич проведет в «Милане» на правах аренды за пять миллионов евро, после чего «россонери» выкупят его за 20 миллионов.

Калинич провел два сезона в «Фиорентине» после пяти лет в «Днепре» и забил 27 голов в 68 матчах.

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