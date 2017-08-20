Сборная России по баскетболу в контрольном матче уступила команде Польши

Сборная России по баскетболу уступила команде Польши со счетом 78:81 в матче товарищеского турнира в Гамбурге.

Это поражение стало третьим для российской команды на турнире. Ранее баскетболисты национальной сборной России проиграли командам Германии (76:79) и Сербии (75:85).

Заключительный поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября, российская сборная проведет 25 августа против сборной Финляндии.