Александр Рязанцев: Кокорин раскрылся благодаря партнерам и главному тренеру

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев подвел итоги матча седьмого тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1), которому принадлежат права на игрока.

– По игре «Амкар» заслуживал минимум ничейный результат, – приводит слова Рязанцева официальный сайт «Матч ТВ». – Реализуй мы свои моменты при счете 0:0, стали бы играть на контратаках, получили бы больше свободных зон впереди и неизвестно, как бы все закончилось. Увы, сейчас об этом говорить бессмысленно, так как итоговый счет в пользу «Зенита», с чем питерский клуб и поздравляю.

– Если идущая на последнем месте команда вполне могла зацепить очки у лидера, значит, лидерство «Зенита» пока еще условно?

– На поле чувствовалось, что у соперника очень плотный график, тяжелый режим. Да, они контролировали мяч, но моментов создали не так уж и много. Преимущество у «Зенита» было, думаю, на двух третьих поля, а когда мяч доходил до нашей штрафной – шансов зенитовцам не давали.

– Кокорин сейчас самая обсуждаемая фигура. А можете тогда со стороны соперников сказать, что в «Зените» сейчас есть нападающий, который делает результат, и все остальные?

– Кокорин не просто так раскрылся в «Зените» образца текущего сезона. Этому способствует определенная группа игроков и, конечно, главный тренер. Он индивидуально очень силен, но каким бы ни был мастером, без поддержки партнеров не обойтись.

Напомним, Рязанцев выступает за «Амкар» на правах аренды.