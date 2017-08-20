Ригони, которым интересуется «Зенит», попрощался с «Индепендьете»
Источник: ФК «Индепендьенте»Комментарии
Официальный твиттер «Индепендьенте» опубликовал видео, где полузащитник Эмилиано Ригони прощается с клубом и его болельщиками.
- Прощание с одноклубниками и всеми поклонниками «Индепендьенте»! – говорится в подписи к видео.
¡Mirá el mensaje de despedida de @EmiRigoni para sus compañeros y todos los hinchas de #Independiente!#HastaSiempreEmi— C. A. Independiente (@Independiente) 20 августа 2017 г.
¡Éxitos! pic.twitter.com/Sfzy84e3W1
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что «Зенит» выиграл борьбу за игрока у лиссабонского «Спортинга». Контракт аргентинца с «Индепендьенте» истекает 30 июня 2019 года. В сезоне-2016/17 в 26 матчах хавбэк забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.
По данным Transfermarkt.de, стоимость Ригони составляет 4,5 млн евро.
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