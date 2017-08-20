«Ростов» и «Краснодар» голов не забили
«Ростов» и «Краснодара»
завершили вничью (0:0) матч седьмого тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в
Ростове-на-Дону.
Отметим, что впервые в нынешнем чемпионате России на поле вышел лучший бомбардир двух предыдущих сезонов Федор Смолов, который на 61-й минуте заменил форварда Ивана Игнатьева.
«Ростов» набрал 14 очков и сохранил третье место, у «Краснодара» – на два очка меньше и пятая строчка в таблице.
В восьмом туре 27 августа «Краснодар» примет «Динамо», а «Ростов» в этот же день сыграет в гостях с «Зенитом».
РФПЛ
7-й тур
Матч
Состав
Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв
Предупреждения:
Дядюн, 43 - Мартынович, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча