«Ростов» и «Краснодар» голов не забили

«Ростов» и «Краснодара» завершили вничью (0:0) матч седьмого тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Отметим, что впервые в нынешнем чемпионате России на поле вышел лучший бомбардир двух предыдущих сезонов Федор Смолов, который на 61-й минуте заменил форварда Ивана Игнатьева.

«Ростов» набрал 14 очков и сохранил третье место, у «Краснодара» – на два очка меньше и пятая строчка в таблице.

В восьмом туре 27 августа «Краснодар» примет «Динамо», а «Ростов» в этот же день сыграет в гостях с «Зенитом».

РФПЛ

7-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча