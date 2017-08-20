Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо1 : 1Уфа
Футбол  Ростов0 : 0Краснодар
Футбол  Спартак-22 : 2Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм1 : 2Челси
Футбол  Барселона2 : 0Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов» и «Краснодар» голов не забили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» и «Краснодара» завершили вничью (0:0) матч седьмого тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Отметим, что впервые в нынешнем чемпионате России на поле вышел лучший бомбардир двух предыдущих сезонов Федор Смолов, который на 61-й минуте заменил форварда Ивана Игнатьева.

«Ростов» набрал 14 очков и сохранил третье место, у «Краснодара» – на два очка меньше и пятая строчка в таблице.

В восьмом туре 27 августа «Краснодар» примет «Динамо», а «Ростов» в этот же день сыграет в гостях с «Зенитом».

РФПЛ

7-й тур

Матч

Ростов - Краснодар - 0:0

Состав

Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв

Предупреждения:

Дядюн, 43 - Мартынович, 35

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарасов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛТарасов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Массимо Каррера: Нам не удается выступать так, как в прошлом годуГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял на себя ответственность за поражения в субботнем дерби с «Локомотивом» в седьмом туре премьер-лиги (3:4).Шалимов не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере ДзюбыГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не стал отвечать на вопрос о возможности трансфера нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в его клуб.Игорь Шалимов: «Ростов» играет достаточно простоГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с «Ростовом» (0:0).Кто столица, кто станица так и не разобрались. Как прошло «южное дерби»Кто столица, кто станица так и не разобрались. Как прошло «южное дерби»«Советский спорт» рассказывает о матче «Ростов» – «Краснодар» (0:0).
Футбол
«Рома» в первом туре чемпионата Италии одолела «Аталанту»
Хоккей
Игорь Никитин: Атакующий стиль ЦСКА? Наличие исполнителей влияет на игровой почерк
Футбол
Саму Гарсия станет игроком «Леванте»
Футбол
Сергей Семак: И пропускать обидно, и не забивать мячи такие очень обидно
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости