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Игорь Шалимов: «Ростов» играет достаточно просто

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с «Ростовом» (0:0).

– Мы ожидали тяжелую игру, так и вышло. «Ростов» – команда силовая, играет достаточно просто, что создает проблемы. Под давлением, которое оказывал соперник сложно находиться, хотя мы владели мячом, пытались взять его под контроль. Ударов у них было больше, но с точностью проблемы. К сожалению, ничья закономерна, хотя мы всегда стремимся к победам.

– Сложно ли «Краснодару» играть в плотном графике?
– Ребята должны быстро восстанавливаться. Мы на этом не заостряем внимание.

– Весной матч в Ростове-на-Дону тоже завершился 0:0. С кем пришлось сложнее?
– Одинаково сложно. Тут дело не в тренере. Схема похожая, сложная игра. Все похоже.

Матч

Ростов - Краснодар - 0:0

Состав

Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв

Предупреждения:

Дядюн, 43 - Мартынович, 35

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция

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