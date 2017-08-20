Игорь Шалимов: «Ростов» играет достаточно просто

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с «Ростовом» (0:0).

– Мы ожидали тяжелую игру, так и вышло. «Ростов» – команда силовая, играет достаточно просто, что создает проблемы. Под давлением, которое оказывал соперник сложно находиться, хотя мы владели мячом, пытались взять его под контроль. Ударов у них было больше, но с точностью проблемы. К сожалению, ничья закономерна, хотя мы всегда стремимся к победам.

– Сложно ли «Краснодару» играть в плотном графике?

– Ребята должны быстро восстанавливаться. Мы на этом не заостряем внимание.

– Весной матч в Ростове-на-Дону тоже завершился 0:0. С кем пришлось сложнее?

– Одинаково сложно. Тут дело не в тренере. Схема похожая, сложная игра. Все похоже.