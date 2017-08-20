Игорь Шалимов: «Ростов» играет достаточно просто
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с «Ростовом» (0:0).
– Мы ожидали тяжелую игру, так и вышло. «Ростов» – команда силовая, играет достаточно просто, что создает проблемы. Под давлением, которое оказывал соперник сложно находиться, хотя мы владели мячом, пытались взять его под контроль. Ударов у них было больше, но с точностью проблемы. К сожалению, ничья закономерна, хотя мы всегда стремимся к победам.
– Сложно ли «Краснодару» играть в плотном графике?
– Ребята должны быстро восстанавливаться. Мы на этом не заостряем внимание.
– Весной матч в Ростове-на-Дону тоже завершился 0:0. С кем пришлось сложнее?
– Одинаково сложно. Тут дело не в тренере. Схема похожая, сложная игра. Все похоже.
Матч
Состав
Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв
Предупреждения:
Дядюн, 43 - Мартынович, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция