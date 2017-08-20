Массимо Каррера: Нам не удается выступать так, как в прошлом году

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял на себя ответственность за поражения в субботнем дерби с «Локомотивом» в седьмом туре премьер-лиги (3:4).

– Я беру на себя ответственность даже за то, что проиграл дерби. Все бывает. Что поменялось в сравнении с прошлым сезоном? Дело в том, что нам не удается выступать так, как в прошлом году. Мы допускаем больше ошибок, мы менее агрессивны. Мы стараемся восстановить физическое состояние. Нам есть, над чем работать.

Конечно, играть в условиях давления непросто с титулом чемпиона России, тяжело. Поэтому нужно выкладываться на 100 процентов физически и ментально. Нужны верные эмоции. Если к этому не привык, это может плохо обернуться, – сказал Каррера в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

«Спартак» с восемью очками занимает десятое место. У «Локомотива» 16 очков и вторая позиция. В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровск».