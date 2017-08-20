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Массимо Каррера: Надеюсь, меня не уволят из «Спартака»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о своем возможном увольнении.

«Конечно, я надеюсь, что увольнения не случится. Сделаю все, что будет в моих силах для возвращения «Спартака» в верхнюю часть таблицы. Будущее тренера определяет клуб. Вопрос отставки – компетенция руководителей клуба», – сказал Каррера в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, после семи туров действующий чемпион занимает десятое место в турнирной таблице.

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