Массимо Каррера: Надеюсь, меня не уволят из «Спартака»
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Главный тренер «Спартака» Массимо
Каррера высказался о своем возможном увольнении.
«Конечно, я надеюсь, что увольнения не случится. Сделаю все, что будет в моих силах для возвращения «Спартака» в верхнюю часть таблицы. Будущее тренера определяет клуб. Вопрос отставки – компетенция руководителей клуба», – сказал Каррера в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, после семи туров действующий чемпион занимает десятое место в турнирной таблице.
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