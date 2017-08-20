Леонид Кучук: У «Ростова» было больше моментов
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).
– «Ростов» вновь играл в 3 центральных защитника, но моментов у ворот Песьякова хватало.
– В первом моменте мы с подбора решили развернуть игру через вратаря и ошиблись, это момент не центральных защитников. Большинство остальных моментов тоже. Такая быстрая команда как «Краснодар», если ее подпускаешь – создает моменты. Там другая причина была этих моментов, ее мы во втором тайме мы исправили. Если прочитать книгу Юргена Клоппа, там это хорошо описано - про встречную атаку. Моменты возникали у обеих команд, игра качельная. У нас моментов было больше, и излишнее желание победить нам немного помешало сегодня в реализации.
Мы торопились забить, суетились – тем более, что болельщики гнали нас сегодня вперед, спасибо им за поддержку. Когда мы прессовали их, они ничего не могли сделать, – сказал Кучук.
Матч
Состав
Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв
Предупреждения:
Дядюн, 43 - Мартынович, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция