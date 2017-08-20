Массимо Каррера: Миранчуку могли показать красную карточку, но я принимаю решение судьи

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о работе арбитра Алексея Еськова в матче седьмого тура с «Локомотивом» (3:4).

«Судейство? Да, Миранчуку могли дать красную карточку, но решение принимает судья, и я принимаю его решение.

Удаление Самедова? Рефери был ближе к эпизоду. Если он так решил, то просто нужно стараться избегать нарушений», – сказал Каррера в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, после семи туров действующий чемпион занимает десятое место в турнирной таблице.