Массимо Каррера: Миранчуку могли показать красную карточку, но я принимаю решение судьи
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера высказался о работе арбитра Алексея Еськова в матче седьмого
тура с «Локомотивом» (3:4).
«Судейство? Да, Миранчуку могли дать красную карточку, но решение принимает судья, и я принимаю его решение.
Удаление Самедова? Рефери был ближе к эпизоду. Если он так решил, то просто нужно стараться избегать нарушений», – сказал Каррера в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, после семи туров действующий чемпион занимает десятое место в турнирной таблице.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция