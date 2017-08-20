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Массимо Каррера: Миранчуку могли показать красную карточку, но я принимаю решение судьи

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о работе арбитра Алексея Еськова в матче седьмого тура с «Локомотивом» (3:4).

«Судейство? Да, Миранчуку могли дать красную карточку, но решение принимает судья, и я принимаю его решение.

Удаление Самедова? Рефери был ближе к эпизоду. Если он так решил, то просто нужно стараться избегать нарушений», – сказал Каррера в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, после семи туров действующий чемпион занимает десятое место в турнирной таблице.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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