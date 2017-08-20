Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Кучук: Футбол – не балет

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).

– Почему в перерыве заменили Гацкана?
– Из-за повреждения. Не хотели усугублять его травму, поэтому Сашу нельзя было оставлять на поле. Он очень хорошо провел первый тайм, и обидно, что пришлось сделать замену. Могилевец, который вышел вместо него, тоже провел хороший отрезок.

– Дядюн получил желтую в первом тайме, а во втором тайме был фол, тоже близкий к карточке.
– И «Краснодар» тоже иногда чересчур жестко играл. Футбол не балет, это противостояние, которое бывает жестким. Если он не жесткий, то это другой вид спорта. Если мы научимся играть быстрее,жестче и мобильнее, то это и есть настоящий футбол. Читайте Клоппа, Фергюсона, Эрикссона – там есть все о психологии футбола, о том, как строится атака.

– Вы агрессивно начали матч. Была ли ставка на быстрый гол?
– Мы не хотели именно блицкриг, мы хотели просто выиграть. Есть зоны, где прекрасно играет»Краснодар, есть зоны, где лучше мы, и надо было нейтрализовать их сильные места и усилить свои, – сказал Кучук.

Матч

Ростов - Краснодар - 0:0

Состав

Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв

Предупреждения:

Дядюн, 43 - Мартынович, 35

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарасов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛТарасов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: Хотелось увидеть от «Зенита» более убедительные игру и результат в ПермиФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Зенита» в матче седьмого тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0).Массимо Каррера: Миранчуку могли показать красную карточку, но я принимаю решение судьиГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о работе арбитра Алексея Еськова в матче седьмого тура с «Локомотивом» (3:4).«Любит алкоголь, умом не блещет». Почему Фернандеш, наконец, заиграл?«Любит алкоголь, умом не блещет». Почему Фернандеш, наконец, заиграл?Автор блога «18 мне уже» оправдывает двусмысленное название своего ресурса: здесь говорят об отношениях между мужчинами и женщинами.Леонид Кучук: У «Ростова» было больше моментовГлавный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).
Футбол
Массимо Каррера: Миранчуку могли показать красную карточку, но я принимаю решение судьи
Футбол
Массимо Каррера: Надеюсь, меня не уволят из «Спартака»
Футбол
Игорь Шалимов: «Ростов» играет достаточно просто
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» голов не забили
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Леонид Кучук
Леонид Кучуквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости