Леонид Кучук: Футбол – не балет
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).
– Почему в перерыве заменили Гацкана?
– Из-за повреждения. Не хотели усугублять его травму, поэтому Сашу нельзя было оставлять на поле. Он очень хорошо провел первый тайм, и обидно, что пришлось сделать замену. Могилевец, который вышел вместо него, тоже провел хороший отрезок.
– Дядюн получил желтую в первом тайме, а во втором тайме был фол, тоже близкий к карточке.
– И «Краснодар» тоже иногда чересчур жестко играл. Футбол не балет, это противостояние, которое бывает жестким. Если он не жесткий, то это другой вид спорта. Если мы научимся играть быстрее,жестче и мобильнее, то это и есть настоящий футбол. Читайте Клоппа, Фергюсона, Эрикссона – там есть все о психологии футбола, о том, как строится атака.
– Вы агрессивно начали матч. Была ли ставка на быстрый гол?
– Мы не хотели именно блицкриг, мы хотели просто выиграть. Есть зоны, где прекрасно играет»Краснодар, есть зоны, где лучше мы, и надо было нейтрализовать их сильные места и усилить свои, – сказал Кучук.
Матч
Состав
Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв
Предупреждения:
Дядюн, 43 - Мартынович, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция