Леонид Кучук: Футбол – не балет

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).

– Почему в перерыве заменили Гацкана?

– Из-за повреждения. Не хотели усугублять его травму, поэтому Сашу нельзя было оставлять на поле. Он очень хорошо провел первый тайм, и обидно, что пришлось сделать замену. Могилевец, который вышел вместо него, тоже провел хороший отрезок.

– Дядюн получил желтую в первом тайме, а во втором тайме был фол, тоже близкий к карточке.

– И «Краснодар» тоже иногда чересчур жестко играл. Футбол не балет, это противостояние, которое бывает жестким. Если он не жесткий, то это другой вид спорта. Если мы научимся играть быстрее,жестче и мобильнее, то это и есть настоящий футбол. Читайте Клоппа, Фергюсона, Эрикссона – там есть все о психологии футбола, о том, как строится атака.

– Вы агрессивно начали матч. Была ли ставка на быстрый гол?

– Мы не хотели именно блицкриг, мы хотели просто выиграть. Есть зоны, где прекрасно играет»Краснодар, есть зоны, где лучше мы, и надо было нейтрализовать их сильные места и усилить свои, – сказал Кучук.