«Барселона» победила «Бетис» в первом туре примеры
«Барселона» одержала
победу над «Бетисом» (2:0) в матче первого тура примеры на «Камп Ноу».
На 36-й минуте защитник «Бетиса» Алин Тошка отправил мяч в свои ворота. А через три минуты полузащитник Серхио Роберто забил второй гол с передачи Жерара Деулофеу.
Отметим, что «Барселона» вышла на поле в майках без фамилий. На спине игроков над номером была надпись Barcelona. Так клуб почтил память пострадавших при теракте в городе.
Добавим, что у «Бетиса» на замену вышел бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия.
Во втором туре 26 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Алавесом».
Примера
1-й тур
Матч
Голы
Месси 36 (1:0). Роберто 39 (2:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 87), Семеду, Маскерано, Деулофеу (Видаль, 72), Роберто, Бускетс, Ракитич, Алькасер (Суарес Д., 82), Месси
Бетис: Адан, Манди, Барраган, Тошка, Феддал, Гуардадо, Лейва (F. Guerrero, 72), Камараса (Руис, 78), Хоакин, Леон, Нарваэс (Хави Гарсия, 68)
Предупреждения:
Альба, 52; Динь, 90 - Лейва, 63
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
20 августа 21:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция