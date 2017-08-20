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«Барселона» победила «Бетис» в первом туре примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Барселона» победила «Бетис» в первом туре примеры
Фото: Gettyimages.ru

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» (2:0) в матче первого тура примеры на «Камп Ноу».

На 36-й минуте защитник «Бетиса» Алин Тошка отправил мяч в свои ворота. А через три минуты полузащитник Серхио Роберто забил второй гол с передачи Жерара Деулофеу.

Отметим, что «Барселона» вышла на поле в майках без фамилий. На спине игроков над номером была надпись Barcelona. Так клуб почтил память пострадавших при теракте в городе.

Добавим, что у «Бетиса» на замену вышел бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия.

Во втором туре 26 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Алавесом».

Примера

1-й тур

Матч

Барселона - Бетис - 2:0 (2:0)

Голы

Месси 36 (1:0). Роберто 39 (2:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 87), Семеду, Маскерано, Деулофеу (Видаль, 72), Роберто, Бускетс, Ракитич, Алькасер (Суарес Д., 82), Месси

Бетис: Адан, Манди, Барраган, Тошка, Феддал, Гуардадо, Лейва (F. Guerrero, 72), Камараса (Руис, 78), Хоакин, Леон, Нарваэс (Хави Гарсия, 68)

Предупреждения:

Альба, 52; Динь, 90 - Лейва, 63

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

20 августа 21:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция


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