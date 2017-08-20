«Барселона» победила «Бетис» в первом туре примеры

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» (2:0) в матче первого тура примеры на «Камп Ноу».

На 36-й минуте защитник «Бетиса» Алин Тошка отправил мяч в свои ворота. А через три минуты полузащитник Серхио Роберто забил второй гол с передачи Жерара Деулофеу.

Отметим, что «Барселона» вышла на поле в майках без фамилий. На спине игроков над номером была надпись Barcelona. Так клуб почтил память пострадавших при теракте в городе.

Добавим, что у «Бетиса» на замену вышел бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия.

Во втором туре 26 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Алавесом».

Примера

1-й тур