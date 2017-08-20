Мугуруса разгромила Халеп в финале турнира в Цинциннати

Шестая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Western & Southern Open в Цинциннати.

В финале 23-летняя испанская теннисистка проиграла лишь один гейм Симоне Халеп из Румынии (6:1, 6:0) и не позволила сопернице выйти на первое место в рейтинге WTA.

Отметим, что этот титул стал пятым в карьере Мугурусы на турнирах WTA.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 6:1, 6:0