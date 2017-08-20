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Мугуруса разгромила Халеп в финале турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шестая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Western & Southern Open в Цинциннати.

В финале 23-летняя испанская теннисистка проиграла лишь один гейм Симоне Халеп из Румынии (6:1, 6:0) и не позволила сопернице выйти на первое место в рейтинге WTA.

Отметим, что этот титул стал пятым в карьере Мугурусы на турнирах WTA.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 536 154 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 6:1, 6:0

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