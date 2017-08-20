«Фенербахче» сыграл вничью с «Трабзонспором», Жулиано провел дебютный матч за хозяев
В матче 2-го тура чемпионата Турции «Фенербхаче» дома сыграл вничью с «Трабзонспором» со счетом 2:2.
В составе стамбульского клуба отличились Альпер Потук и Матье Вальбуэна с пенальти. У гостей забили Бурак Йылмаз и Олджай Шахан.
За «Фенербахче» дебютировал бывший полузащитник «Зенита» Жулиано, который после первого тайма вышел на замену вместо Робина ван Перси.
Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер сыграл 62 минуты встречи и был заменен на Роберто Сольдадо.
Следующий матч «Фенербхаче» проведет 27 августа в гостях против «Генчерберлиги», «Трабзонспор» днем ранее сыграет с «Гезтепе».
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