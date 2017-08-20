«Милан» и «Интер» стартовали с крупных побед
«Милан» и «Интер»
добились крупных побед в первом туре серии A.
«Интер» дома нанес поражение «Фиорентине» (3:0). В первом тайме дубль сделал форвард Мауро Икарди, а после перерыва полузащитник Иван Перишич установил окончательный счет.
«Милан» с таким же счетом победил в Кротоне, забив все три гола в первом тайме. Точные удары на счету Франка Кессие, Патрика Кутроне и Сусо.
Отметим, что «Кротоне» играл в меньшинстве с третьей минуты после удаления Федерико Чеккерини.
Серия A
1-й тур
Матч
Интер - Фиорентина - 3:0 (2:0)
Голы
Икарди 6 (1:0 - пен.). Икарди 15 (2:0). Перишич 79 (3:0).
Состав
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо, Миранда, Брозович (Гальярдини, 72), Весино, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 84)
Фиорентина: Спортиелло, Оливейра, Астори, Vitor Hugo, Томович, Санчес Морено
Предупреждения:
нет - Санчес Морено, 14
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
20 августа 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Кессие 6 (0:1 - пен.). Кутроне 18 (0:2). Сусо 23 (0:3).
Состав
Кротоне: Кордаз, Чеккерини, Стоян (Иско, 71), Мартелла, Роден (Налини, 56), Барберис, Тротта (Дассен, 8)
Милан: Доннарумма, Бонуччи, A. Conti (Абате, 68), Мусаккио, Родригес, Локателли (Маури, 78), Кессие, Чалханоглу, Кутроне (Силва, 62), Сусо, Борини
Предупреждения:
Дассен, 90 - Кутроне, 9; Локателли, 59; Бонуччи, 70
Удаления:
Чеккерини, 5 - нет
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
20 августа 21:45, Эцио Шида, Онлайн-трансляция