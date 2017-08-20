«Милан» и «Интер» стартовали с крупных побед

«Милан» и «Интер» добились крупных побед в первом туре серии A.

«Интер» дома нанес поражение «Фиорентине» (3:0). В первом тайме дубль сделал форвард Мауро Икарди, а после перерыва полузащитник Иван Перишич установил окончательный счет.

«Милан» с таким же счетом победил в Кротоне, забив все три гола в первом тайме. Точные удары на счету Франка Кессие, Патрика Кутроне и Сусо.

Отметим, что «Кротоне» играл в меньшинстве с третьей минуты после удаления Федерико Чеккерини.

Серия A

1-й тур