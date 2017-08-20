Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Милан» и «Интер» стартовали с крупных побед

Комментарии

«Милан» и «Интер» добились крупных побед в первом туре серии A.

«Интер» дома нанес поражение «Фиорентине» (3:0). В первом тайме дубль сделал форвард Мауро Икарди, а после перерыва полузащитник Иван Перишич установил окончательный счет.

«Милан» с таким же счетом победил в Кротоне, забив все три гола в первом тайме. Точные удары на счету Франка Кессие, Патрика Кутроне и Сусо.

Отметим, что «Кротоне» играл в меньшинстве с третьей минуты после удаления Федерико Чеккерини.

Серия A

1-й тур

Матч

Интер - Фиорентина - 3:0 (2:0)

Голы

Икарди 6 (1:0 - пен.). Икарди 15 (2:0). Перишич 79 (3:0).

Состав

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо, Миранда, Брозович (Гальярдини, 72), Весино, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 84)

Фиорентина: Спортиелло, Оливейра, Астори, Vitor Hugo, Томович, Санчес Морено

Предупреждения:

нет - Санчес Морено, 14

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

20 августа 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

Матч

Кротоне - Милан - 0:3 (0:3)

Голы

Кессие 6 (0:1 - пен.). Кутроне 18 (0:2). Сусо 23 (0:3).

Состав

Кротоне: Кордаз, Чеккерини, Стоян (Иско, 71), Мартелла, Роден (Налини, 56), Барберис, Тротта (Дассен, 8)

Милан: Доннарумма, Бонуччи, A. Conti (Абате, 68), Мусаккио, Родригес, Локателли (Маури, 78), Кессие, Чалханоглу, Кутроне (Силва, 62), Сусо, Борини

Предупреждения:

Дассен, 90 - Кутроне, 9; Локателли, 59; Бонуччи, 70

Удаления:

Чеккерини, 5 - нет

Судья:

Маурицио Мариани (Италия)

Место и дата

20 августа 21:45, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 1-й тур. «Аталанта» проиграла «Роме», «Интер» – «Фиорентина» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей первого тура чемпионата Италии.Калинич станет игроком «Милана» в понедельникФорвард «Фиорентины» Никола Калинич пройдет в понедельник медосмотр перед переходом в «Милан», сообщает Football Italia.«Рома» в первом туре чемпионата Италии одолела «Аталанту»Футболисты «Ромы» в гостях переиграли «Аталанту» в матче первого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.«Милан» хочет арендовать Крыховяка у «ПСЖ»«Милан» интересуется полузащитником «ПСЖ» Гжегожем Крыховяком. Об этом сообщают итальянские СМИ.Гарай откажет «Спартаку» и перейдет в «Ювентус»Защитник Эсекиэль Гарай на следующей неделе перейдет из «Валенсии» в «Ювентус».
Футбол
Массимо Каррера: Миранчуку могли показать красную карточку, но я принимаю решение судьи
Футбол
Массимо Каррера: Надеюсь, меня не уволят из «Спартака»
Футбол
Игорь Шалимов: «Ростов» играет достаточно просто
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» голов не забили
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Фиорентина
Фиорентинакалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Кротоне
Кротонекалендарьстатистика
Сусо
Сусовсе новости
Патрик Кутроне
Патрик Кутроневсе новости
Мауро Икарди
Мауро Икардивсе новости
Иван Перишич
Иван Перишичвсе новости
Франк Кессие
Франк Кессиевсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости