Дубль Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Тулузу»

В матче третьего тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на домашнем стадионе разгромил «Тулузу» со счетом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Неймар и по разу отличились Адриен Рабьо, Эдинсон Кавани, Хавьер Пасторе и Лейвин Курзава, а у гостей мяч забил Макс-Ален Градель и защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, пославший мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что новичок парижан Неймар, перешедший из «Барселоны» за 222 миллиона евро, помимо двух забитых мячей, отдал две результативные передачи.

Добавим, что хозяева поля с 69-й минуты играли в меньшинстве, полузащитник Марко Верратти получил вторую желтую карточку за грубый фол и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен», с девятью очками лидирует в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на 16-й строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре парижане 25 августа примут «Сент-Этьен», а подопечные Паскаля Дюпра на следующий день сыграют с командой «Ренн».

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