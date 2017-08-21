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Дубль Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Тулузу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на домашнем стадионе разгромил «Тулузу» со счетом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Неймар и по разу отличились Адриен Рабьо, Эдинсон Кавани, Хавьер Пасторе и Лейвин Курзава, а у гостей мяч забил Макс-Ален Градель и защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, пославший мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что новичок парижан Неймар, перешедший из «Барселоны» за 222 миллиона евро, помимо двух забитых мячей, отдал две результативные передачи.

Добавим, что хозяева поля с 69-й минуты играли в меньшинстве, полузащитник Марко Верратти получил вторую желтую карточку за грубый фол и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен», с девятью очками лидирует в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на 16-й строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре парижане 25 августа примут «Сент-Этьен», а подопечные Паскаля Дюпра на следующий день сыграют с командой «Ренн».

Чемпионат Франции
3-й тур

Матч

ПСЖ - Тулуза - 6:2 (2:1)

Голы

Градель 18 (0:1). Неймар 31 (1:1). Рабьо 35 (2:1). Кавани 75 (3:1 - пен.). Тиаго Силва 79 (3:2 - автогол). Пасторе 82 (4:2). Курзава 84 (5:2). Неймар 90 (6:2).

Состав

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Тиаго Силва, Алвес, Курзава, Мотта (Пасторе, 68), Верратти, Ди Мария (Дракслер, 85), Рабьо, Неймар, Кавани (Ло Сельсо, 85)

Тулуза: Лафон, Жюльен, Амьен-Аду, Сомалия, Диоп, Мубандже, Дурмаз (Жан, 46), Блен, Градель (Мишелен, 62), Тойвонен (Машаш, 58), Делор

Предупреждения:

Верратти, 36 - Диоп, 56; Блен, 68; Мишелен, 81; Жан, 90

Удаления:

Верратти, 69 - нет

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

20 августа 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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