Дубль Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Тулузу»
В матче третьего тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен»
на домашнем стадионе разгромил «Тулузу» со счетом 6:2.
В составе победителей дубль оформил Неймар и по разу
отличились Адриен Рабьо, Эдинсон Кавани, Хавьер Пасторе и Лейвин Курзава, а у
гостей мяч забил Макс-Ален Градель и защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, пославший мяч
в свои ворота.
Стоит отметить, что новичок парижан Неймар, перешедший из «Барселоны»
за 222 миллиона евро, помимо двух забитых мячей, отдал две результативные
передачи.
Добавим, что хозяева поля с 69-й минуты играли в
меньшинстве, полузащитник Марко Верратти получил вторую желтую карточку за
грубый фол и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.
Таким образом, «Пари Сен-Жермен», с девятью очками лидирует в
турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на 16-й строчке, имея в активе три
очка.
В следующем туре парижане 25 августа примут «Сент-Этьен», а
подопечные Паскаля Дюпра на следующий день сыграют с командой «Ренн».
Чемпионат Франции
3-й тур
Матч
Голы
Градель 18 (0:1). Неймар 31 (1:1). Рабьо 35 (2:1). Кавани 75 (3:1 - пен.). Тиаго Силва 79 (3:2 - автогол). Пасторе 82 (4:2). Курзава 84 (5:2). Неймар 90 (6:2).
Состав
ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Тиаго Силва, Алвес, Курзава, Мотта (Пасторе, 68), Верратти, Ди Мария (Дракслер, 85), Рабьо, Неймар, Кавани (Ло Сельсо, 85)
Тулуза: Лафон, Жюльен, Амьен-Аду, Сомалия, Диоп, Мубандже, Дурмаз (Жан, 46), Блен, Градель (Мишелен, 62), Тойвонен (Машаш, 58), Делор
Предупреждения:
Верратти, 36 - Диоп, 56; Блен, 68; Мишелен, 81; Жан, 90
Удаления:
Верратти, 69 - нет
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
20 августа 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция