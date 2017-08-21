Андреас Гранквист: Одно очко является очень хорошим результатом по такой игре

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче седьмого тура чемпионата России.

«Мы понимали, что игра будет сложной, потому что «Ростов» играл дома перед полным стадионом, - приводит слова Гранквиста «Р-Спорт». - Они очень опасны на контратаках. Мы рассчитывали на победу, но, когда прозвучал финальный свисток, нужно признать – одно очко является очень хорошим результатом по такой игре.

Сейчас все, что мы можем, готовиться к следующей игре. Нам надо прибавлять, мы хотим пробиться в еврокубки. «Црвена» – очень хорошая команда, но и мы не слабаки. Надеюсь, у нас все сложится хорошо».