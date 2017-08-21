Андреас Гранквист: Одно очко является очень хорошим результатом по такой игре
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал
ничью с «Ростовом» (0:0) в матче седьмого тура чемпионата России.
«Мы понимали, что игра будет сложной, потому что «Ростов» играл дома перед полным стадионом, - приводит слова Гранквиста «Р-Спорт». - Они очень опасны на контратаках. Мы рассчитывали на победу, но, когда прозвучал финальный свисток, нужно признать – одно очко является очень хорошим результатом по такой игре.
Сейчас все, что мы можем, готовиться к следующей игре. Нам надо прибавлять, мы хотим пробиться в еврокубки. «Црвена» – очень хорошая команда, но и мы не слабаки. Надеюсь, у нас все сложится хорошо».
Матч
Состав
Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв
Предупреждения:
Дядюн, 43 - Мартынович, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция