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Андреас Гранквист: Одно очко является очень хорошим результатом по такой игре

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче седьмого тура чемпионата России.

«Мы понимали, что игра будет сложной, потому что «Ростов» играл дома перед полным стадионом, - приводит слова Гранквиста «Р-Спорт». - Они очень опасны на контратаках. Мы рассчитывали на победу, но, когда прозвучал финальный свисток, нужно признать – одно очко является очень хорошим результатом по такой игре.

Сейчас все, что мы можем, готовиться к следующей игре. Нам надо прибавлять, мы хотим пробиться в еврокубки. «Црвена» – очень хорошая команда, но и мы не слабаки. Надеюсь, у нас все сложится хорошо».

Матч

Ростов - Краснодар - 0:0

Состав

Ростов: Песьяков, Бобен, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Калачёв, Зуев (Думбия, 66), Мевля, Юсупов, Гацкан (Могилевец, 46), Дядюн (Шомуродов, 76)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Классон (Иван, 84), Газинский, Мамаев, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 44), Игнатьев (Смолов, 61), Жигулёв

Предупреждения:

Дядюн, 43 - Мартынович, 35

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция

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