«Реал» забил три безответных мяча в ворота «Депортиво» на старте примеры

В матче первого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде разгромил «Депортиво» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Гарет Бэйл, Карлос Каземиро и Тони Кроос.

Форвард «сливочных» Криштиану Роналду матч пропустил из-за дисквалификации, которую он получил за толчок арбитра в игре за Суперкубок Испании против «Барселоны».

Стоит отметить, на 89-й минуте нападающий хозяев поля Флорин Андоне не реализовал пенальти.

«Реал» с тремя очками лидирует в турнирной таблице, а «Депортиво» расположился на последней строчке.

В следующем туре мадридский клуб 27 августа примет «Валенсию», а подопечные Пепе Меля днем ранее на выезде сыграют с «Леванте».

Чемпионат Испании

Первый тур