«Реал» забил три безответных мяча в ворота «Депортиво» на старте примеры
В матче первого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на
выезде разгромил «Депортиво» со счетом 3:0.
В составе победителей голами отметились Гарет Бэйл, Карлос
Каземиро и Тони Кроос.
Форвард «сливочных» Криштиану Роналду матч пропустил из-за дисквалификации,
которую он получил за толчок арбитра в игре за Суперкубок Испании против «Барселоны».
Стоит отметить, на 89-й минуте нападающий хозяев поля Флорин
Андоне не реализовал пенальти.
«Реал» с тремя очками лидирует в турнирной таблице, а «Депортиво»
расположился на последней строчке.
В следующем туре мадридский клуб 27 августа примет «Валенсию»,
а подопечные Пепе Меля днем ранее на выезде сыграют с «Леванте».
Чемпионат Испании
Первый тур
Матч
Голы
Бэйл 20 (0:1). Каземиро 27 (0:2). Кроос 62 (0:3).
Состав
Депортиво: Рубен, Шер, Сидней, Борхес (Лопес, 65), Москера, Гильерме, Луизинью, Хуанфран, Картабия (Валье, 79), Баккали (Гама, 55), Андоне
Реал: Навас, Рамос, Марсело, Карвахаль, Начо, Бэйл (Васкес, 80), Каземиро (Льоренте, 72), Иско (Асенсио, 66), Модрич, Кроос, Бензема
Незабитые пенальти
Андоне (Депортиво), 89
Предупреждения:
Баккали, 24; Шер, 53; Картабия, 60; Москера, 84; Андоне, 88 - Рамос, 53; Модрич, 57
Удаления:
нет - Рамос, 90
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
20 августа 23:15, Риасор, Онлайн-трансляция