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«Реал» забил три безответных мяча в ворота «Депортиво» на старте примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде разгромил «Депортиво» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Гарет Бэйл, Карлос Каземиро и Тони Кроос.

Форвард «сливочных» Криштиану Роналду матч пропустил из-за дисквалификации, которую он получил за толчок арбитра в игре за Суперкубок Испании против «Барселоны».

Стоит отметить, на 89-й минуте нападающий хозяев поля Флорин Андоне не реализовал пенальти.

«Реал» с тремя очками лидирует в турнирной таблице, а «Депортиво» расположился на последней строчке.

В следующем туре мадридский клуб 27 августа примет «Валенсию», а подопечные Пепе Меля днем ранее на выезде сыграют с «Леванте».

Чемпионат Испании
Первый тур

Матч

Депортиво - Реал - 0:3 (0:2)

Голы

Бэйл 20 (0:1). Каземиро 27 (0:2). Кроос 62 (0:3).

Состав

Депортиво: Рубен, Шер, Сидней, Борхес (Лопес, 65), Москера, Гильерме, Луизинью, Хуанфран, Картабия (Валье, 79), Баккали (Гама, 55), Андоне

Реал: Навас, Рамос, Марсело, Карвахаль, Начо, Бэйл (Васкес, 80), Каземиро (Льоренте, 72), Иско (Асенсио, 66), Модрич, Кроос, Бензема

Незабитые пенальти

Андоне (Депортиво), 89

Предупреждения:

Баккали, 24; Шер, 53; Картабия, 60; Москера, 84; Андоне, 88 - Рамос, 53; Модрич, 57

Удаления:

нет - Рамос, 90

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

20 августа 23:15, Риасор, Онлайн-трансляция

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