Открытие канадских ученых: спорт в молодости приводит к полноценной жизни в старости

Канадские ученые доказали, что физическая активность в молодом возрасте улучшает работу мозга в пожилом возрасте. А недостаток подвижности, в свою очередь, приводит к уменьшению объема мозга в будущем.

Эксперимент физиолога из Торонто Мартина Войтовича, проведенный на подопытных крысах, показал, что у особей, которые в младшем возрасте активно бегали по колесу, наблюдается повышенная активность нейронов зубчатой извилины мозга вплоть до глубокой старости.

– Пусть это исследование и проводилось на животных, оно указывает, что физическая активность в молодом возрасте крайне важна — не только для периода формирования, но и на протяжении всего пути когнитивного развития в соответствии с возрастом, – утверждает Войтович. – У человека этот процесс, может быть, сможет компенсировать или задержать появление симптомов болезни Альцгеймера — возможно, настолько, чтобы предотвратить ее начало.

Пока исследования Войтовича нельзя назвать стопроцентным доказательством его теории. Однако большая часть ученых и спортсменов готовы подтвердить его слова.

– Физическая активность – давно известная профилактика очень многих заболеваний, – утверждает фитнес-тренер с медицинским образованием Артем Ипатов. – 30 минут в день на беговой дорожке помогут избежать заболеваний, связанных с сердечно- сосудистой системой, а элементарные приседания, наклоны и повороты помогут поддерживать в тонусе мышцы всего тела и надолго сохранят осанку. Здорово, что ученым удалось доказать положительное влияние спорта и на умственную активность.

