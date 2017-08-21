Антонио Конте: Показали, что от нас стоит ждать опасности в любой момент

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче второго тура чемпионата Англии.

«Хотел бы сказать спасибо каждому из наших игроков, поскольку они продемонстрировали волю к победе, несгибаемый дух, превосходный настрой и полную самоотдачу. Сегодня на поле были настоящие бойцы, я увидел множество позитивных моментов в столь непростой для нас момент, когда мы ослаблены дисквалификациями и травмами. Не забывайте, что Азар по-прежнему не набрал форму.

Вопреки всему мы уверенно сыграли против «Тоттенхэма» и добились победы, что является фантастическим результатом. Это было нелегко. Нам приходилось справляться с натиском соперника на протяжении всей игры, и это нормально, но мы показали, что от нас стоит ждать опасности в любой момент», – заявил Конте.