Антонио Конте: Показали, что от нас стоит ждать опасности в любой момент
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу
над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче второго тура чемпионата Англии.
«Хотел бы сказать спасибо каждому из наших игроков,
поскольку они продемонстрировали волю к победе, несгибаемый дух, превосходный
настрой и полную самоотдачу. Сегодня на
поле были настоящие бойцы, я увидел множество позитивных моментов в столь
непростой для нас момент, когда мы ослаблены дисквалификациями и травмами. Не
забывайте, что Азар по-прежнему не набрал форму.
Вопреки всему мы уверенно сыграли против «Тоттенхэма» и добились победы, что является фантастическим результатом. Это было нелегко. Нам приходилось справляться с натиском соперника на протяжении всей игры, и это нормально, но мы показали, что от нас стоит ждать опасности в любой момент», – заявил Конте.
Матч
Голы
Алонсо 24 (0:1). Батшуайи 82 (1:1 - автогол). Алонсо 88 (1:2).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер (Янссен, 90), Дэвис (Сиссоко, 80), Вертонген, Эриксен, Алли, Ваньяма, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Дембеле, Кейн
Челси: Куртуа, Луис, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Виллиан (Педро, 78), Мората (Батшуайи, 79)
Предупреждения:
Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84; Кейн, 88 - Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция