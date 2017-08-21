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Антонио Конте: Показали, что от нас стоит ждать опасности в любой момент

Источник:  Русскоязычный сайт «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче второго тура чемпионата Англии.

«Хотел бы сказать спасибо каждому из наших игроков, поскольку они продемонстрировали волю к победе, несгибаемый дух, превосходный настрой и полную самоотдачу.  Сегодня на поле были настоящие бойцы, я увидел множество позитивных моментов в столь непростой для нас момент, когда мы ослаблены дисквалификациями и травмами. Не забывайте, что Азар по-прежнему не набрал форму.

Вопреки всему мы уверенно сыграли против «Тоттенхэма» и добились победы, что является фантастическим результатом. Это было нелегко. Нам приходилось справляться с натиском соперника на протяжении всей игры, и это нормально, но мы показали, что от нас стоит ждать опасности в любой момент», – заявил Конте.

Матч

Тоттенхэм - Челси - 1:2 (0:1)

Голы

Алонсо 24 (0:1). Батшуайи 82 (1:1 - автогол). Алонсо 88 (1:2).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер (Янссен, 90), Дэвис (Сиссоко, 80), Вертонген, Эриксен, Алли, Ваньяма, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Дембеле, Кейн

Челси: Куртуа, Луис, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Виллиан (Педро, 78), Мората (Батшуайи, 79)

Предупреждения:

Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84; Кейн, 88 - Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция

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