В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве паурлифтера Андрея Драчева
Правоохранительные органы в Хабаровске задержали
подозреваемого в причинении смертельной травмы бывшему чемпиону мира и Европы
по пауэрлифтингу Андрею Драчеву, сообщает ТАСС.
«Участник конфликта с Андреем Драчевым, после которого
спортсмен погиб, задержан поздним вечером в воскресенье, проводятся
следственные действия. Сегодня будет принято решение о мере пресечения для
задержанного», - сообщил источник, знакомый с обстоятельствами задержания.
Сообщается, что задержанный имеет отношение к спорту - он боец ММА.
Напомним, Драчев погиб после драки рядом с одним из кафе. Между
участниками драки были три стычки, в ходе последней боец ММА ударом ноги с
разворота сбил культуриста на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову
кулаком.
В 2011 году Драчев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в
командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой
категории до 120 кг.