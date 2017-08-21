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В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве паурлифтера Андрея Драчева

Источник:  ТАССКомментарии

Правоохранительные органы в Хабаровске задержали подозреваемого в причинении смертельной травмы бывшему чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу Андрею Драчеву, сообщает ТАСС.

«Участник конфликта с Андреем Драчевым, после которого спортсмен погиб, задержан поздним вечером в воскресенье, проводятся следственные действия. Сегодня будет принято решение о мере пресечения для задержанного», - сообщил источник, знакомый с обстоятельствами задержания.

Сообщается, что задержанный имеет отношение к спорту - он боец ММА.

Напомним, Драчев погиб после драки рядом с одним из кафе. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней боец ММА ударом ноги с разворота сбил культуриста на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком.

В 2011 году Драчев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг.

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