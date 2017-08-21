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Неймар: Рад, что приз лучшему игроку матча во второй раз кряду достался мне

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился впечатлениями от победы над «Тулузой» (6:2) в матче третьего тура чемпионата Франции.

«Очень рад, что сегодня приз лучшему игроку матча во второй раз подряд достался мне. Но самое главное, что команда одержала победу.

Здесь фантастические болельщики, публика задает невероятную атмосферу на матче. Я очень доволен тем, как меня приняли фанаты «ПСЖ», - приводит слова Неймара официальный сайт парижан.

Напомним, бразилец, перешедший из «Барселоны» за 222 миллиона евро», в матче против «Тулузы» оформил дубль, а также отдал две результативные передачи.

Матч

ПСЖ - Тулуза - 6:2 (2:1)

Голы

Градель 18 (0:1). Неймар 31 (1:1). Рабьо 35 (2:1). Кавани 75 (3:1 - пен.). Тиаго Силва 79 (3:2 - автогол). Пасторе 82 (4:2). Курзава 84 (5:2). Неймар 90 (6:2).

Состав

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Тиаго Силва, Алвес, Курзава, Мотта (Пасторе, 68), Верратти, Ди Мария (Дракслер, 85), Рабьо, Неймар, Кавани (Ло Сельсо, 85)

Тулуза: Лафон, Жюльен, Амьен-Аду, Сомалия, Диоп, Мубандже, Дурмаз (Жан, 46), Блен, Градель (Мишелен, 62), Тойвонен (Машаш, 58), Делор

Предупреждения:

Верратти, 36 - Диоп, 56; Блен, 68; Мишелен, 81; Жан, 90

Удаления:

Верратти, 69 - нет

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

20 августа 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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