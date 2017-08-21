Унаи Эмери: Мы показали хорошее шоу нашим болельщикам

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Тулузой» (6:2) в матче третьего тура чемпиона

«Невероятный матч был сегодня. Мы много атаковали и были очень хороши, как в тактическом плане, так и в индивидуальном.

Мы показали хорошее шоу нашим болельщикам, они увидели много голов, что делает и нас счастливыми», – приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».