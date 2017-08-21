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Унаи Эмери: Мы показали хорошее шоу нашим болельщикам

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Тулузой» (6:2) в матче третьего тура чемпиона

«Невероятный матч был сегодня. Мы много атаковали и были очень хороши, как в тактическом плане, так и в индивидуальном.

Мы показали хорошее шоу нашим болельщикам, они увидели много голов, что делает и нас счастливыми», – приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».

Матч

ПСЖ - Тулуза - 6:2 (2:1)

Голы

Градель 18 (0:1). Неймар 31 (1:1). Рабьо 35 (2:1). Кавани 75 (3:1 - пен.). Тиаго Силва 79 (3:2 - автогол). Пасторе 82 (4:2). Курзава 84 (5:2). Неймар 90 (6:2).

Состав

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Тиаго Силва, Алвес, Курзава, Мотта (Пасторе, 68), Верратти, Ди Мария (Дракслер, 85), Рабьо, Неймар, Кавани (Ло Сельсо, 85)

Тулуза: Лафон, Жюльен, Амьен-Аду, Сомалия, Диоп, Мубандже, Дурмаз (Жан, 46), Блен, Градель (Мишелен, 62), Тойвонен (Машаш, 58), Делор

Предупреждения:

Верратти, 36 - Диоп, 56; Блен, 68; Мишелен, 81; Жан, 90

Удаления:

Верратти, 69 - нет

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

20 августа 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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