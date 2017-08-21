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Зинедин Зидан: Мне не нравится смотреть на то, как игрок покидает поле после удаления

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Депортиво» (3:0) в матче первого тура чемпионата Испании.

– Мы довольны своей игрой, – приводит слова Зидана официальный сайт «Реала». – Мы одержали победу в гостевом матче у команды, которая может создать проблемы. У них были шансы открыть счет в самом начале. 

Удаление Рамоса? Я не доволен тем, что случилось с Серхио. Мне не нравится смотреть на то, как игрок покидает поле после удаления, но это то, на что мы повлиять не можем. Не знаю был ли там фол на красную карточку, взглянем на этот эпизод еще раз позже и обсудим это. Как итог, я остался без защитника на следующий матч против «Валенсии», чем я очень недоволен.

Матч

Депортиво - Реал - 0:3 (0:2)

Голы

Бэйл 20 (0:1). Каземиро 27 (0:2). Кроос 62 (0:3).

Состав

Депортиво: Рубен, Шер, Сидней, Борхес (Лопес, 65), Москера, Гильерме, Луизинью, Хуанфран, Картабия (Валье, 79), Баккали (Гама, 55), Андоне

Реал: Навас, Рамос, Марсело, Карвахаль, Начо, Бэйл (Васкес, 80), Каземиро (Льоренте, 72), Иско (Асенсио, 66), Модрич, Кроос, Бензема

Незабитые пенальти

Андоне (Депортиво), 89

Предупреждения:

Баккали, 24; Шер, 53; Картабия, 60; Москера, 84; Андоне, 88 - Рамос, 53; Модрич, 57

Удаления:

нет - Рамос, 90

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

20 августа 23:15, Риасор, Онлайн-трансляция

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