Зинедин Зидан: Мне не нравится смотреть на то, как игрок покидает поле после удаления

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Депортиво» (3:0) в матче первого тура чемпионата Испании.

– Мы довольны своей игрой, – приводит слова Зидана официальный сайт «Реала». – Мы одержали победу в гостевом матче у команды, которая может создать проблемы. У них были шансы открыть счет в самом начале.

Удаление Рамоса? Я не доволен тем, что случилось с Серхио. Мне не нравится смотреть на то, как игрок покидает поле после удаления, но это то, на что мы повлиять не можем. Не знаю был ли там фол на красную карточку, взглянем на этот эпизод еще раз позже и обсудим это. Как итог, я остался без защитника на следующий матч против «Валенсии», чем я очень недоволен.