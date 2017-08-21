Жардим выгнал Мбаппе с тренировки после ссоры с одноклубником

Форвард «Монако» Килиан Мбапе был выгнан тренером команды с тренировки перед матчем с «Метцем», сообщает L`Equipe.

По информации издания, во вторник 18-летний француз повздорил с 33-летним итальянским защитником Андреа Раджи, после чего главный тренер монегасков Леонарду Жардим отправил Мбаппе в раздевалку. Причины ссоры не называются.

Стоит отметить, что в последних трех матчах Мбаппе провел на поле всего 75 минут.

Напомним, Килиан является трансферной целью многих ведущих футбольных клубов. Ранее французские СМИ заявили, что «Монако» отклонил предложения «Реала», «Барселоны» и «ПСЖ», которые предлагали порядка 150-180 миллионов евро. Также сообщалось, что монегаски рассчитывают выручить на продаже игрока не менее 200 миллионов евро.