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Жардим выгнал Мбаппе с тренировки после ссоры с одноклубником

Источник:  L'EquipeКомментарии

Форвард «Монако» Килиан Мбапе был выгнан тренером команды с тренировки перед матчем с «Метцем», сообщает L`Equipe.

По информации издания, во вторник 18-летний француз повздорил с 33-летним итальянским защитником Андреа Раджи, после чего главный тренер монегасков Леонарду Жардим отправил Мбаппе в раздевалку. Причины ссоры не называются.

Стоит отметить, что в последних трех матчах Мбаппе провел на поле всего 75 минут.

Напомним, Килиан является трансферной целью многих ведущих футбольных клубов. Ранее французские СМИ заявили, что «Монако» отклонил предложения «Реала», «Барселоны» и «ПСЖ», которые предлагали порядка 150-180 миллионов евро. Также сообщалось, что монегаски рассчитывают выручить на продаже игрока не менее 200 миллионов евро.

Матч

Метц - Монако - 0:1 (0:0)

Голы

Фалькао 78 (0:1).

Состав

Метц: Дидийон, Ниахате, Ривьер, Диань, Ассу-Экотто, Жуффре (Эн, 79), Кафу, Поблете, Джаллоу (Юдоль, 72), Коад, Ру (Ньяне, 76)

Монако: Субашич, Сидибе, Жемерсон, Жорже, Глик, Фабиньо, Моутинью, Лемар, Лопеш (Каррильо, 46), Фалькао (Тилеманс, 90), Диакаби (Геззаль, 66)

Предупреждения:

Поблете, 21; Ривьер, 64 - Жорже, 37

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

18 августа 21:45, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция

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