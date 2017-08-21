Жардим выгнал Мбаппе с тренировки после ссоры с одноклубником
Форвард «Монако» Килиан Мбапе был выгнан тренером команды с
тренировки перед матчем с «Метцем», сообщает L`Equipe.
По информации издания, во вторник 18-летний француз
повздорил с 33-летним итальянским защитником Андреа Раджи, после чего главный
тренер монегасков Леонарду Жардим отправил Мбаппе в раздевалку. Причины ссоры
не называются.
Стоит отметить, что в последних трех матчах Мбаппе провел на
поле всего 75 минут.
Напомним, Килиан является трансферной целью многих ведущих футбольных клубов. Ранее французские СМИ заявили, что «Монако» отклонил предложения «Реала», «Барселоны» и «ПСЖ», которые предлагали порядка 150-180 миллионов евро. Также сообщалось, что монегаски рассчитывают выручить на продаже игрока не менее 200 миллионов евро.
Матч
Голы
Фалькао 78 (0:1).
Состав
Метц: Дидийон, Ниахате, Ривьер, Диань, Ассу-Экотто, Жуффре (Эн, 79), Кафу, Поблете, Джаллоу (Юдоль, 72), Коад, Ру (Ньяне, 76)
Монако: Субашич, Сидибе, Жемерсон, Жорже, Глик, Фабиньо, Моутинью, Лемар, Лопеш (Каррильо, 46), Фалькао (Тилеманс, 90), Диакаби (Геззаль, 66)
Предупреждения:
Поблете, 21; Ривьер, 64 - Жорже, 37
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
18 августа 21:45, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция