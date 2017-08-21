Воспитанник «Бенфики» Монтойя назвал Акинфеева своим любимым игроком (видео)
Источник: RT на русскомКомментарии
Воспитанник академии «Бенфики» Гильерме Монтойя заявил, что
его любимым российским футболистом является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
– Я ни с кем из русских не общался, но хотел бы. Иногда
смотрю матчи российской лиги, – приводит слова Монтойя RT на русском. –
Какой российский спортсмен нравится больше всего? Думаю, это вратарь сборной
России Игорь Акинфеев».
Среди португальцев? Я считаю, что у нас много достойных футболистов, но мне больше всего нравится Бернарду. Его скромность, честность, характер, стиль игры. Еще он долгое время играл в «Бенфике», что тоже очень приятно.
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