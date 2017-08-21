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Воспитанник «Бенфики» Монтойя назвал Акинфеева своим любимым игроком (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Воспитанник академии «Бенфики» Гильерме Монтойя заявил, что его любимым российским футболистом является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

– Я ни с кем из русских не общался, но хотел бы. Иногда смотрю матчи российской лиги, – приводит слова Монтойя RT на русском. – Какой российский спортсмен нравится больше всего? Думаю, это вратарь сборной России Игорь Акинфеев».

Среди португальцев? Я считаю, что у нас много достойных футболистов, но мне больше всего нравится Бернарду. Его скромность, честность, характер, стиль игры. Еще он долгое время играл в «Бенфике», что тоже очень приятно.

 

 

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