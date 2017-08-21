Малькольм Томас: Вариант с «Химками» был оптимален для меня, здесь я стану лучше

Форвард «Химок» Малькольм Томас рассказал о своем переходе в подмосковную команду.

– «Химки» – новая глава в твоей карьере. Как ты решился на переезд в Россию?

– На самом деле, в этом плане для меня проблем нет, все хорошо, – приводит слова Томаса официальный сайт «Химок». – Уверен, нас ждет хороший сезон. Все парни кажутся хорошими людьми и, что особенно важно, командными игроками. Нам нужно одержать много побед.

В свое время я уже играл против «Химок», года четыре назад, когда защищал цвета «Маккаби», хотя и не провел там много времени.

Впереди у меня новый опыт в России. Вариант с «Химками» был оптимален для меня. Уверен, здесь я стану лучше и усовершенствую свои навыки. Хотя, признаться честно, я мало слышал о Лиге ВТБ и российском чемпионате. Постараюсь адаптироваться к России как можно скорее.