Димитров победил Кирьоса в финале турнира в Цинциннати

В финальном матче теннисного турнира в Цинциннати болгарин Григор Димитров победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 86 минут, за это время болгарский теннисист шесть раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из четырех, в активе его соперника 15 эйсов и четыре ошибки.

Для 26-летнего Димитрова эта победа стала третьей в нынешнем сезоне на турнирах АТР и седьмой в карьере.