Димитров победил Кирьоса в финале турнира в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В финальном матче теннисного турнира в Цинциннати болгарин
Григор Димитров победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 86 минут, за это время болгарский теннисист
шесть раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта
из четырех, в активе его соперника 15 эйсов и четыре ошибки.
Для 26-летнего Димитрова эта победа стала третьей в нынешнем
сезоне на турнирах АТР и седьмой в карьере.
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