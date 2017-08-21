Сергей Силкин: «Динамо» молодцы, что не сдавались и добились ничейного результата

Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче седьмого тура чемпионата России.

– Было два голевых момента у «Уфы» и столько же у «Динамо». По одному использовали, отсюда и такой ничейный результат, – приводит слова Силкина Rusfootball.info. – Конечно, играть против уфимской команды всегда сложно, особенно если они забивают первыми. Тогда уже приходится открываться, пытаться взламывать их оборону, которая всегда выстроена грамотно. Нет свободных зон, тяжело развивать атаки. Но «Динамо» молодцы, что не сдавались, боролись до конца и добились ничейного результата.

– Результат закономерный?

– Да, закономерный. Но так игра сложилась. Если бы «Динамо» смогло первым забить, тогда уже «Уфе» нужно было бы раскрываться и у москвичей появилось бы больше возможностей для взятия ворот. Игра уже развивалась бы по другому сценарию, и неизвестно какой был бы итоговый результат. Считаю, что счет по игре.