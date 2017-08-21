СК опроверг информацию о задержании подозреваемого в убийстве паурлифтера
Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому
краю опроверг информацию о задержании подозреваемого в убийстве чемпиона мира
по паурлифтингу Андрея Драчева.
«В связи с недостоверной информацией, размещенной в ряде СМИ
и сети Интернет, о задержании подозреваемого в причинении смертельных травм
мужчине, следственное управление информирует, о том, что мужчина находится в
розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия,
направленные на его задержание.
Активную роль в расследовании принимают сотрудники УМВД
России по Хабаровскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства
подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на задержание подозреваемого мужчины.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления. О новых подробностях расследования уголовного дела будет сообщено дополнительно», – говорится на официальном сайте ведомства.
Ранее, ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщил о задержании подозреваемого, которым оказался боец ММА.
Вчера, 20 августа на улице возле кафе, расположенного в
центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе
которой неизвестный мужчина нанес несколько ударов Драчеву. От полученных травм
потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти
стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления злоумышленник
скрылся.
Напомним, в 2011 году Драчев стал чемпионом мира по
пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном
первенстве в весовой категории до 120 кг.