СК опроверг информацию о задержании подозреваемого в убийстве паурлифтера

Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю опроверг информацию о задержании подозреваемого в убийстве чемпиона мира по паурлифтингу Андрея Драчева.

«В связи с недостоверной информацией, размещенной в ряде СМИ и сети Интернет, о задержании подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине, следственное управление информирует, о том, что мужчина находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание.

Активную роль в расследовании принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого мужчины.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления. О новых подробностях расследования уголовного дела будет сообщено дополнительно», – говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее, ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщил о задержании подозреваемого, которым оказался боец ММА.

Вчера, 20 августа на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой неизвестный мужчина нанес несколько ударов Драчеву. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Напомним, в 2011 году Драчев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг.