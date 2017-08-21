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СКА – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче открытия регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет с командой ЦСКА.

Встреча пройдет на площадке Ледового дворца в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в январе текущего года в рамках «регулярки» КХЛ сезона-2016/2017, тогда победу в серии буллитов одержала команда из Санкт-Петербурга (3:2).

Матч

СКА - ЦСКА

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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