СКА – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче открытия регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет с
командой ЦСКА.
Встреча пройдет на площадке Ледового дворца в
Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в январе текущего года в рамках «регулярки» КХЛ сезона-2016/2017, тогда победу в серии буллитов одержала команда из Санкт-Петербурга (3:2).
Матч
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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