«Ахмат» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В заключительном матче седьмого тура чемпионата России
грозненский «Ахмат» сыграет с тульским «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и начнется в
20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
После шести матчей российской премьер-лиги «Ахмат» с девятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе четыре очка.
Матч
Место и дата
21 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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