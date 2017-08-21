«Ахмат» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В заключительном матче седьмого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с тульским «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

После шести матчей российской премьер-лиги «Ахмат» с девятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе четыре очка.