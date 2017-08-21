«Манчестер Сити» – «Эвертон». Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В заключительном матче второго тура чемпионата Англии «Манчестер
Сити» сыграет с «Эвертоном.
Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и
начнется в 22:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В первом матче английской премьер-лиги «Сити» на выезде
обыграл «Брайтон» (2:0), а «ириски» дома с минимальным счетом переиграли «Сток
Сити» (1:0).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в январе текущего года в рамках 21-го тура чемпионата Англии сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась сенсационной победой «Эвертона» со счетом 4:0.
Матч
Место и дата
21 августа 22:00, Этихад, Текстовая трансляция
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