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«Манчестер Сити» – «Эвертон». Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче второго тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном.

Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В первом матче английской премьер-лиги «Сити» на выезде обыграл «Брайтон» (2:0), а «ириски» дома с минимальным счетом переиграли «Сток Сити» (1:0).

Напомним, в последний раз эти команды встречались в январе текущего года в рамках 21-го тура чемпионата Англии сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась сенсационной победой «Эвертона» со счетом 4:0.

Матч

Манчестер Сити - Эвертон

Место и дата

21 августа 22:00, Этихад, Текстовая трансляция

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