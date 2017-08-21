Этот день в истории: Роберту Левандовски – 29, Антону Шипулину – 30, Усэйну Болту – 31!

Сегодня, 21 августа свой день рождения празднуют российский биатлонист Антон Шипулин, нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и ямайский спринтер Усэйн Болт.

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

Форварду мюнхенской «Баварии» и капитану сборной Польши по футболу исполняется 29 лет. Свою карьеру футболиста Роберт начал в молодежной команде польского «Партизана», затем были «Варсовия», «Дельта», «Легия», «Знич» и «Лех». Летом 2010 года стал игроком дортмундской «Боруссии», в составе которой дважды стал чемпионом Германии (2010/11, 2011/12), обладателем Кубка Германии (2011/12) и Суперкубка Германии (2013).

Зимой 2014 года при стоимости в 50 миллионов евро бесплатно перешел в «Баварию», в составе которой трижды завоевал чемпионство страны (2014/15, 2015/16, 2016/17), Кубок (2015/16) и Суперкубок Германии (2016).

В своем активе имеет множество личных наград, среди которых лучший бомбардир чемпионата Польши (2009/10), лучший игрок Германии (2012), Лучший бомбардир чемпионата Германии (2013/14, 2015/16) и шестикратный футболист года Польши (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Также Левандовски является автором необычно мирового рекорда. В сентябре 2015 года в матче против «Вольфсбурга» (5:1) Роберт вышел на замену и за девять минут забил пять мячей, в связи с чем получил сразу четыре сертификата: за самый быстрый хет-трик, покер, пента-трик и за количество голов в одном матче Бундеслиги после выхода на замену.

АНТОН ШИПУЛИН

Российский биатлонист Антон Шипулин празднует свой 30-й день рождения. Шипулин родился в спортивной семье. Его родители — Владимир Иванович и Алла Абушаевна Шипулины – мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону.

Антон начал заниматься биатлоном с ранних лет. В декабре 2007 года он стал победителем «Ижевской винтовки» среди юниоров. В 2009 году выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» и отобрался на январские этапы Кубка мира, где занял 72-е место.

А уже в 2010 году российский биатлонист вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым, Евгением Устюговым стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Ванкувере в эстафете 4x7,5 км. Спустя четыре года на Играх в Сочи занял четвертое место в спринтерской гонке и завоевал золото в эстафете, выступая с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Дмитрием Малышко.

Стоит отметить, что сегодня, в свой день рождения Антон встретится с детьми из реабилитационных центров, подарит им спортивный инвентарь и другие необходимые вещи.

«В этом году я отмечаю свой юбилей. Мне исполняется 30 лет. Я не хочу праздновать среди друзей в ресторане, а хочу разделить этот праздник с детьми из реабилитационных центров и поехать именно в этот день общаться с ними, дарить подарки», – написал Шипулин в инстаграме.

УСЭЙН БОЛТ

Выдающийся ямайский спринтер, самый быстрый человек планеты отмечает сегодня 31-летие. Буквально на днях на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Усэйн объявил о завершении карьеры.

Ему принадлежит уникальное достижение: на трех Олимпиадах подряд (Пекин-2008 и Лондон-2012, Рио-2016) выиграл забеги на 100 и 200 м.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом, 11-кратный чемпионом мира. За время выступления установил восемь мировых рекордов, среди которых бег на 100 метров – 9,58 с и 200 метров – 19,19 с.

А еще Болт является большим поклонником футбола, болеет за «Манчестер Юнайтед, не однократно заявлял, что хотел бы стать игроком манчестерского клуба. Множество раз проводил тренировочные сборы с различными клубами и подписал долгосрочный контракт с разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer компанией Konami.