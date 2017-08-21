Разгромы от «Реала», «ПСЖ», «Интера» и «Милана», скандал в «Монако», дубль Неймара и 6-й гол Кокорина в сезоне. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» на выезде с минимальным счетом переиграл «Амкар». Единственный мяч забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал шестым в РФПЛ-2017/18.

Московское «Динамо» и «Уфа» забили друг другу по одному мячу, а встреча «Ростов» – «Краснодар» и вовсе завершилась без забитых мячей.

Эмилиано Ригони, которым интересуется «Зенит», попрощался с «Индепендьете».

Итальянские «Милан» и «Интер» стартовали в серии А с побед с крупным счетом.

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Тулузу», забив шесть мячей, два из которых в активе Неймара.

К слову, во Франции назревает новый скандал: Наставник «Монако» Леонарду Жардим выгнал с тренировки форварда Килиана Мбаппе.

Мадридский «Реал» на выезде без Криштиану Роналду забил три безответных мяча в ворота «Депортиво».

А «Барселона» уверено взяла верх в противостоянии с «Бетисом».

Шестая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира в Цинциннати. У мужчин этот трофей достался Григору Димитрову.

Видео дня: Ибрагимович показал удары травмированной ногой по боксерской груше

Цитата дня: «Футбол – не балет», – Леонид Кучук, главный тренер «Ростова».

Именинники дня: Роберту Левандовски – 29, Антону Шипулину – 30, Усэйну Болту – 31!

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