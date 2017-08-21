Макс Ферстаппен: В предстоящих гонках нам будет тяжело бороться с лидерами

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от второй части сезона.

«На трассах, где нет большого количества прямых, мы оказываемся достаточно близко к лидерам. Думаю, мы где-то на три десятых секунды медленнее. Хотя, конечно, на скоростных трассах отставание больше.

Я не знаю, чего ожидать в предстоящих гонках, но, безусловно, нам будет тяжело бороться с ними. Скорее всего, в Спа «Мерседеc» будет очень быстр, у этой команды по-прежнему лучший двигатель в пелотоне. Но «Феррари» должна быть близко к ней», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Макс Ферстаппен занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 67 очков.