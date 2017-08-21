Макс Ферстаппен: В предстоящих гонках нам будет тяжело бороться с лидерами
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился
ожиданиями от второй части сезона.
«На трассах, где нет
большого количества прямых, мы оказываемся достаточно близко к лидерам. Думаю,
мы где-то на три десятых секунды медленнее. Хотя, конечно, на скоростных
трассах отставание больше.
Я не знаю, чего ожидать в
предстоящих гонках, но, безусловно, нам будет тяжело бороться с ними. Скорее
всего, в Спа «Мерседеc» будет очень быстр, у этой команды по-прежнему лучший двигатель в
пелотоне. Но «Феррари» должна быть близко к ней», - цитирует Ферстаппена Autosport.
Макс Ферстаппен занимает шестое место в чемпионате, имея в
активе 67 очков.
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