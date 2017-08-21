Управляющий директор «Рено»: Мы нацелены продолжать расширение команды

Управляющий директор команды «Рено» Сириль Абитбуль сказал, что они нуждаются в новых сотрудниках.



«Мы заметно выросли в инженерной и технической областях, и сейчас необходимо добиться такого же роста в инженерном потенциале – в конструкторском бюро, в производственном отделе. Именно там у нас сейчас узкое место, которое задерживает подготовку новинок. Расширение произойдет, когда мы закончим возведение новых зданий на базе. Сейчас у нас есть ограничение по свободному месту, но скоро мы получим более просторные офисы.

Также есть много новой работы – мы собираемся самостоятельно производить в будущем году коробки передач и композитные элементы. Это большой проект, он требует солидного пространства и множества людей, которые будут заниматься только им. Так что мы нацелены продолжать расширение команды», - Motorsport.com.

«Рено» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 26 очков.