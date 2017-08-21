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Главный тренер сборной Украины: Не верится, что мои хоккеисты могли сдавать матчи

Источник:  Сегодня.uaКомментарии

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий прокомментировал обвинения игроков команды Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы в сдаче матча против Южной Кореи на домашнем чемпионате мира в апреле.

«Сами расписки я не видел. Не знаю. Ставка, я так понимаю, не сыграла. Федерация там разбирается. Жду. Эдику мы звонили, но не дозвонились. Варивода не тренируется: получил травму и сейчас в Херсоне лечится. Пока с ними не общались. Насчет подлинности почерка не скажу, но мне особо не верится, что такое могло быть. Какие последствия для сборной, не знаю, но ребят могут дисквалифицировать», - цитирует Савицкого «Сегодня».

Ранее сообщалось, что два хоккеиста пообещали, что вернут по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата в случае, если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.

Поединок со сборной Южной Кореи, проходивший 28 апреля, был последним для украинской сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в дивизионе IА. Украинцы, уже вылетев в дивизион IВ, в итоге, уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).

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