Ригони сегодня подпишет контакт с «Зенитом»
Источник: TyC SportsКомментарии
Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони сегодня
прилетит в Санкт-Петербург и подпишет контракт с «Зенитом». Об этом сообщает
аргентинский сайт Tyc Sports.com.
Ранее СМИ сообщили о том, что «Зенит» выиграл борьбу за игрока у
лиссабонского «Спортинга». Контракт аргентинца с «Индепендьенте» истекает 30
июня 2019 года. В сезоне-2016/17 в 26 матчах хавбэк забил восемь голов и отдал
одну голевую передачу.
По данным Transfermarkt.de, стоимость Ригони составляет 4,5 млн евро. Вчера
в официальном твиттере «Индепендьенте» появилось видео его прощания с командой.
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