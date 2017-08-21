Ригони сегодня подпишет контакт с «Зенитом»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони сегодня прилетит в Санкт-Петербург и подпишет контракт с «Зенитом». Об этом сообщает аргентинский сайт Tyc Sports.com.

Ранее СМИ сообщили о том, что «Зенит» выиграл борьбу за игрока у лиссабонского «Спортинга». Контракт аргентинца с «Индепендьенте» истекает 30 июня 2019 года. В сезоне-2016/17 в 26 матчах хавбэк забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

По данным Transfermarkt.de, стоимость Ригони составляет 4,5 млн евро. Вчера в официальном твиттере «Индепендьенте» появилось видео его прощания с командой.

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