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«Зенит» прекратил переговоры с «Рубином» по Нобоа и Ерохину

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Полузащитники «Зенита» Кристиан Нобоа и Александр Ерохин не перейдут в «Зенит». Клубам не удалось достичь договоренности по этому поводу.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», стороны обсуждали сделку, но никакого решения принято не было. На данный момент переговоры по трансферу не ведутся. Не состоится и переход в «Рубин» Александра Ерохина. Ранее сообщалось, что «Зенит» может арендовать игроков.

В текущем сезоне 32-летний Кристиан Нобоа провел один матч за «Зенит». 27-летний Александр Ерохин провел восемь матчей и забил один мяч при одной голевой передаче.

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