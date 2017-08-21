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Кузнецов завоевал бронзу на Универсиаде в прыжках в воду с метрового трамплина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В прыжках в воду с метрового трамплина российский спортсмен Евгений Кузнецов завоевал бронзовую медаль.

Результат Кузнецова - 453,00 балла. Победу одержал представитель Южной Кореи Еннам Ким (453,00). Вторым стал американец Брайдам Эррера (449,25).

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Прыжки в воду. Мужчины

Трамплин. 1 м.

 1. Еннам Ким (Южная Корея) – 453,00

2. Брайдам Эррера (США) – 449,25

3. Евгений Кузнецов (Россия) – 434,20

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