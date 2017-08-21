Кузнецов завоевал бронзу на Универсиаде в прыжках в воду с метрового трамплина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В
прыжках в воду с метрового трамплина российский спортсмен Евгений Кузнецов
завоевал бронзовую медаль.
Результат Кузнецова - 453,00
балла. Победу одержал представитель Южной Кореи Еннам Ким (453,00).
Вторым стал американец Брайдам Эррера (449,25).
Всемирная летняя
Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Прыжки в воду.
Мужчины
Трамплин. 1 м.
1. Еннам Ким (Южная Корея) – 453,00
2. Брайдам Эррера (США) – 449,25
3. Евгений Кузнецов (Россия) –
434,20
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