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Испанский журналист: Месси продлит контракт с «Барселоной»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной». Об этом сообщил испанский журналист Гильем Балаге.

«Месси пока не подписал новый контракт с «Барселоной», но все уже согласовано, и он подпишет его», - написал Балаге в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов выплатить за игрока 300 миллионов евро. Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. За время в «Барселоне» он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.

В текущем сезоне 30-летний Лионель Месси провел три матча за «Барселону» и забил один мяч.

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