Испанский журналист: Месси продлит контракт с «Барселоной»
Источник: Twitter.comКомментарии
Нападающий «Барселоны»
Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной». Об этом сообщил испанский
журналист Гильем Балаге.
«Месси пока не подписал новый
контракт с «Барселоной», но все уже согласовано, и он подпишет его», - написал
Балаге в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что «Манчестер
Сити» готов выплатить за игрока 300 миллионов евро. Месси выступает за каталонский клуб с 2004
года. За время в «Барселоне» он восемь раз становился чемпионом Испании,
четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом
мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.
В текущем сезоне 30-летний
Лионель Месси провел три матча за «Барселону» и забил один мяч.
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