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Жонатас: Очень грустно прощаться с Казанью, но вы знаете финансовое положение «Рубина»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Бразильский форвард Жонатас попрощался с «Рубином». Напомним, что он станет игроком «Ганновера».

«Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде.

Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Ещё раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда», - цитирует Жонатаса официальный сайт «Рубина».

28-летний Жонатас перешел в «Рубин» в июле 2016 года. Всего он сыграл за команду 35 матчей, в которых забил 15 мячей.


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