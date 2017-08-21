Неймар раскритиковал руководство «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар, который перешел в команду из «Барселоны», критически высказался о руководстве каталонского клуба.

«Я всегда был счастлив в «Барселоне». Я провел там четыре прекрасных года. Но буду честен – я не был счастлив с руководством клуба. Таких людей в таком клубе быть не должно. Все знают, что «Барса» заслуживает лучших руководителей. Надеюсь, что ситуация в «Барселоне» - изменится к лучшему», - цитирует Неймара агентство «France-Presse».

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.