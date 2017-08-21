Неймар раскритиковал руководство «Барселоны»
Источник: France-PresseКомментарии
Нападающий «ПСЖ» Неймар,
который перешел в команду из «Барселоны», критически высказался о руководстве
каталонского клуба.
«Я всегда был счастлив в «Барселоне».
Я провел там четыре прекрасных года. Но буду честен – я не был счастлив с руководством
клуба. Таких людей в таком клубе быть не должно. Все знают, что «Барса»
заслуживает лучших руководителей. Надеюсь, что ситуация в «Барселоне» -
изменится к лучшему», - цитирует Неймара агентство «France-Presse».
Напомним, что Неймар
перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
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